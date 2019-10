Siewert kommt vom Zweitligisten TuSEM Essen und folgt auf Velimir Petkovic, dessen Amtszeit nach dann vier Jahren endet. Der Kontrakt des Serben läuft regulär aus. Der Tausch auf der Chef-Position an der Seitenlinie ist auch ein Wechsel der Generationen: Siewert ist erst 25 Jahre alt, Petkovic 63.

Neuer Trainer für die Füchse Berlin: Ab der Saison 2020/21 wird Jaron Siewert den Handball-Bundesligisten coachen. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Er erhält einen Vertrag über zwei Jahre.

Für Siewert ist es eine Rückkehr in die Heimat. Er ist ein echtes Eigengewächs der Berliner. Zunächst als Spieler - und das von den jüngsten Mannschaften an. Mit A- und B-Jugend feierte der Rückraumspieler deutsche Meisterschaften. Und er schaffte bereits 2013 - damals nicht einmal 20 Jahre alt - den Sprung aufs Champions-League-Parkett bei den Großen. Auch in der Bundesliga konnte er ein paar Mal mitspielen.

Dennoch beendet er bereits kurz darauf seine Zeit als Aktiver auf dem Feld. Eine ganz bewusste Entscheidung. Auch weil er merkt, dass er auf Dauer nicht ganz oben mithalten kann. "Als Spieler hätte es für mich vielleicht für die Zweite Liga gereicht, höchstens", sagte Siewert vor zwei Jahren dem "Tagesspiegel". Es ist gerade Füchse-Manager Bob Hanning, der ihn auf diesen Weg bringt - und ihn unterstützt.