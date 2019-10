Der Berliner Handball-Bundesligist Füchse Berlin muss erneut lange auf Rückraumspieler Simon Ernst verzichten. Der 25-Jährige hat sich am Sonntag im Spiel gegen den Bergischen HC das Kreuzband gerissen. Das gab der Verein am Montag bekannt. Es ist bereits sein dritter Kreuzbandriss. Wie lange Ernst ausfällt und ob er seine Karriere überhaupt fortsetzen kann und will, das ist deshalb noch unklar.