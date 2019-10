Doch die Genossenschaft 1892, deren Grundstück im Olympiapark der Verein vorher kaufen müsste, hat bereits abgelehnt. Hertha habe bislang keine brauchbaren Lösungen vorgelegt für den Ersatz der 24 Genossenschaftswohnungen, die für das Stadion abgerissen werden müssten. Teichert gab sich dennoch optimistisch. "Wenn man das will, gibt es im Westend, in Charlottenburg, Grundstücke, auf denen man bauen kann. Es gibt Lösungen."

Dass Hertha BSC weiter an einen Stadionbau im Olympiapark glaubt, hatte der Bundesligist zuletzt immer wieder deutlich gemacht. "Der Abstand zum Wohnen, die Nähe zum Öffentlichen Personennahverkehr und die Möglichkeit, Ressourcen mehrfach zu nutzen, die sprechen alle für den Olympiapark", so Herthas Stadion-Chef Klaus Teichert vor gut einem Monat bei einer Veranstaltung der SPD im Abgeordnetenhaus.

So eine Lösung glaubte Hertha BSC nun gefunden zu haben und machte erneut ein Angebot: Laut Unterlagen, die dem rbb vorliegen, bot der Bundesligist elf Millionen Euro für das Grundstück im Olympiapark. Im Gegenzug hätte man der Genossenschaft in der Reichsstraße in Charlottenburg ein "baureifes, noch näher zu bestimmendes Grundstück" verschafft. Die Adresse ist dem rbb bekannt. Dort hätten 24 neue 100-Quadratmeter-Wohnungen neu entstehen sollen. Details wie Fragen zu den Eigentumsverhältnissen müsse man noch klären, so Hertha BSC.

Außerdem bot der Verein noch weitere fünf Millionen Euro für die "Zwischenunterbringung" der Mieter in der Sportforumstraße am Olympiastadion. Denn die hätten laut Angebot bis Ende Juni 2021 ausziehen müssen. Ihre neuen Wohnungen wären bis dahin aber wohl noch gar nicht gebaut: Auf dem Gelände in der Reichsstraße müssten vorher Gebäude abgerissen werden. Außerdem besteht dort bislang kein Baurecht.