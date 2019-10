imago images/ Contrast Audio: Inforadio | 26.10.2019 | Jakob Rüger | Bild: imago images/ Contrast

Darum hat Hertha sich selbst geschlagen - Es liegt nur an Details

26.10.19 | 22:05 Uhr

Alu-Pech, individuelle Fehler und gnadenlos effiziente Hoffenheimer beenden Herthas Erfolgsserie. Trainer Ante Covic beweist, dass der Richtige auf der Bank sitzt. Gegen Dresden im Pokal und Union in der Liga sind jetzt die Spieler in der Pflicht. Von Till Oppermann

Dodi Lukebakio wäre fast der Held des Tages geworden. Nach seinem Treffer gegen Bremen darf der Belgier gegen die TSG Hoffenheim von Anfang an spielen. Sofort stellt er die Gegenspieler mit seinem Tempo vor Probleme. Mit einem zauberhaften Fallrückzieher zum 1:2 bringt er Hertha wieder ins Spiel. In der Nachspielzeit hat Lukebakio dann noch den Ausgleich auf dem Fuß. Am Ende steht eine Niederlage, die so gar nicht zur Gefühlslage des zweiten Durchgangs passt. Die Hausherren kommen nämlich nach einer vergeigten ersten Hälfte stark aus der Kabine und dominieren die Partie. Einen Hinweis, was der Schlüssel dafür ist, gibt der Torschütze des Anschlusstreffers. "In der Halbzeit haben wir das System geändert und wussten, was zu tun ist", sagt Lukebakio. Ein verdientes Lob für seinen Trainer.

Covic hat die Antwort

Der bringt zur Pause Ondrej Duda für Marko Grujic und zieht Per Skjelbred in die Innenverteidigung. Das Ergebnis: Statt der Viererkette aus der ersten Hälfte verteidigt Hertha nun zu fünft in letzter Linie. In Ballbesitz schieben die beiden Außenverteidiger hoch und schalten sich in die Offensive ein. Laufwunder Vladimir Darida sichert als einziger Sechser die beiden offensiven Mittelfeldspieler ab. Lukebakio gibt an der Seite von Ibisevic den zweiten Stürmer.



Damit reagiert Covic auf Herthas Probleme vor der Pause: Gegen die stabile Drei-Mann-Innenverteidigung der Kraichgauer gelingt es seiner Mannschaft nicht, sich Chancen durch die Mitte zu erspielen. Ballverluste bei solchen Versuchen führen zu den gefährlichen Kontern. Zu weite Abstände in Herthas eigener Abwehr öffnen Räume. Individuelle Fehler laden den Gegner zu den beiden Toren ein.



Die Umstellung auf das 5-3-2 (oder 3-1-4-2) spiegelt Hoffenheims Formation. Das erlaubt es den Berlinern, mannorientiert zu verteidigen. Und zur Not kann das Innenverteidigertrio verlorene Zweikämpfe ausgleichen. Damit kommt die TSG nicht klar. "Die zweite Hälfte war richtig gut von uns", sagt Per Skjelbred und: "Von Hoffenheim kam nichts."



Schon wieder sticht ein Joker

So greifen auch Ante Covics Änderungen in der Offensive. Der agile Lukebakio spielt jetzt zentraler und bekommt alle Freiheiten, sich überall auf dem Feld zu bewegen. Die insgesamt 16 Flanken, die Hertha über die 90 Minuten in den Hoffenheimer Strafraum schlägt, sind für die großen, aber hüftsteifen Hünen um Hübner leichte Beute. Tempodribblings und Pässe in die Tiefe dagegen ein probates Mittel.



Nachdem Dodi Lukebakios Fallrückzieher die Gastgeber so richtig ins Spiel bringt, zeigt sich das beim 2:2. Duda setzt mit einem feinen Steilpass hinter die Abwehr Darida ein. Dessen Zuspiel in die Mitte findet den ebenfalls eingewechselten Salomon Kalou. Der Ivorer nagelt den Ball dann kompromisslos ins Tor. Ein Treffer mit einer persönlichen Note. 2003 hatte Kalou gemeinsam mit Hoffenheim-Coach Schreuder für Feyenoord Rotterdam gespielt.



Nachdem wieder zwei Eingewechselte maßgeblichen Anteil an einem Tor hatten, wird ein Satz von Covic langsam zum geflügelten Wort: "Spiele werden von der Bank entschieden." Kalous Jokertor war bereits das vierte in dieser Saison. Das ist Ligaspitze. Und lässt mehrere Schlüsse zu. Einerseits beweist es, wie breit Herthas Kader ist, andererseits, dass es Covic gelingt, alle Spieler als wichtiges Mitglied des Teamgefüges wertzuschätzen.

Laute Fans sind nicht genug

Nach dem klaren Aufwärtstrend der letzten Wochen genießt die Mannschaft diese Wertschätzung auch von den Anhängern. Das beeindruckt auch Covic: "Die Zuschauer haben gemerkt, dass die Mannschaft gewillt ist, dieses Ding umzubiegen. Das war schon bemerkenswert, welche Kulisse hier entstanden ist." Trotz der guten Stimmung reicht es nicht für einen Sieg. Dafür müssen immer noch die Spieler sorgen.



Nach dem Spiel machen diese besonders das schwache Abwehrverhalten nach Ecken für die Niederlage verantwortlich. "Wenn du zwei Tore nach Standards kassierst, ist das natürlich bitter", sagt Marius Wolf. Und Skjelbred fügt an: "Das müssen wir als Mannschaft zukünftig einfach besser machen." Auch Lukas Klünter verspricht: "Wir gucken uns das nochmal an und beheben die Fehler."



Damit die – besonders für den Anhang – wichtigen Spielen gegen Dresden und Union nicht verloren gehen, muss Hertha auch offensiv ein Problem beheben, das sich durch die Saison zieht. Kein Bundesligist hat weniger Torschüsse durch Stürmer abgegeben. Die Lösung für dieses Problem könnte die Aufstellung aus der zweiten Hälfte sein. Auch Dresden und Union werden voraussichtlich eher auf eine stabile Defensive bauen. Lukebakio kam nach Covics Umstellung mehrfach in gute Schusspositionen.



Trotz der Niederlage nimmt Hertha positive Eindrücke mit in die englische Woche – und die Spieler wissen, worum es geht. Das sagt zumindest Salomon Kalou: "Die Fans haben uns noch einmal auf die kommenden beiden Spiele eingeschworen. Wir werden alles geben, weil wir wissen, wie viel es den Fans bedeutet."

