Während andere mit 66 Jahren langsam anfangen, ihren Ruhestand zu genießen, will es Hans-Joachim Weißflog noch mal wissen. Zum ersten Mal ist er beim weltberühmten Ironman auf Hawaii dabei. Dafür hat er sich und seinen Körper in den vergangenen Monaten gequält. "Das waren pro Woche etwa 15 Stunden. Was ganz schön viel ist. Obwohl in meiner Altersklasse das Training nicht das Wichtigste ist - sondern trainieren und ordentlich erholen."

Vom Berlin-Marathon bis zum Ironman-Triathlon war es dann aber noch ein weiter Weg. In Vorbereitung auf diesen außergewöhnlichen Wettkampf saß der 66-Jährige in den vergangenen Monaten insgesamt 5.000 Kilometer auf dem Rad, lief 1.000 Kilometer und schwamm 200 Kilometer – statt im Pazifik im Cottbuser Schwimmbad "Lagune".



Ohne die Unterstützung eines Trainers wäre so ein Programm nicht möglich gewesen. Hans-Joachim Weißflog suchte sich Hilfe bei Spezialisten – und fand sie in Bayern bei Tricamp. Dort wurden auf ihn zugeschnittene Trainingspläne erstellt, deren Überwachung über das Internet erfolgte. "Die letzten drei Wochen habe ich mich runtertrainiert, um ganz erholt in den Wettkampf gehen zu können."