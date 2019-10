In der Judo-Bundesliga kommt es pro Wettkampftag zu 14 Wettkämpfen. Die Mannschaft, die am Ende mehr Punkte erzielt, gewinnt den Wettkampf. Es existieren die Liga Nord und Süd. Nur die zwei Besten aus jeder Liga schaffen es in die Finalrunde, in der es dann um die Medaillen geht.

Der Begriff Judo kommt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie "der sanfte Weg". Auch wenn es dann auf der Matte nicht immer so sanft zugeht. Zwei Judoka versuchen innerhalb von 4 Minuten den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen und ihn mit dem Rücken auf die Matte zu werfen oder ihn am Boden im Haltegriff zu behaupten. Je nach Ausführung und Dynamik erhält der Athlet eine Wertung. Vorzeitiges beenden der Kämpfen geht mit einem "Ippon", ein besonders kraftvoller Wurf oder Haltegriff. Wer die höhere Wertung erzielt gewinnt die Runde und damit einen Punkt.