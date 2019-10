Bei Tennis Borussia Berlin läuft es sportlich richtig gut. Und das trotz der turbulenten Zeiten, in denen der Verein steckte - und immer noch steckt. Nun geht es in der dritten Runde des Landespokals zu Stern 1900.

Acht Spiele, 22 Punkte - und somit Platz eins in der Oberliga Nordost. Es ist eine sportliche Bilanz, die kaum besser sein könnte. "Jeder Sieg ist immer ein Genuss", sagt Günter Brombosch im Gespräch mit rbb|24 vor dem Spiel bei Stern 1900 in der dritten Runde des Berliner Landespokals (So., 11:45 Uhr).

Jeder Sieg ist immer ein Genuss. Wir sind stolz auf die Leistung, die die Mannschaft erbracht hat - und das trotz der Unsicherheit, die zwangsläufig eingetreten ist. Wir hoffen, dass das so bleibt und die Mannschaft nach wie vor ihre sportlichen Qualitäten zu hundert Prozent abruft und uns im vollen Umfang mit ihrem sportlichen Können unterstützt. Das gilt für das Pokalspiel. Stern 1900 hat ungefähr die gleiche Position in der Berlin-Liga wie wir in der Oberliga - das wird sicherlich hochinteressant. Zuletzt haben wir erst im Pokal-Endspiel unglücklich gegen Viktoria verloren. Die haben dann durch den Einzug in den DFB-Pokal eine ganz erhebliche Einnahme gehabt. Es wäre für uns sicherlich wichtig und hilfreich, im Pokal die nächste Runde zu überstehen.

Der Blick aufs Sportliche ist deutlich erfreulicher. Die Mannschaft ist Erster in der Oberliga Nordost. Lässt sich das trotz der finanziellen Unklarheiten genießen, wie es sportlich läuft - und: Was erwarten Sie vom Pokalspiel gegen Stern 1900?

Das ist richtig. Da stimmen wir tausendprozentig überein. Das Problem ist, dass wir inzwischen einiges überblicken können. Es sind ausschließlich Verbindlichkeiten, die 2018 oder im ersten Halbjahr 2019 entstanden sind (Anm. d. Red.: Vorstandszeit von Jens Redlich) . Und es fand ja keine ordnungsgemäße Übergabe statt. Es wurde eine Vielzahl von Belegen aus den Geschäftsräumen entfernt. Wir konnten also erst einmal mühselig in Rücksprache mit Banken und Co. erkennen, wie die Lage ist - und es sind zwischenzeitlich eben auch sehr unangenehme Situationen eingetreten. Bei der Berufsgenossenschaft sind es 112.000 Euro, die wir nachzahlen müssen. Da versuchen wir jetzt Wege wie etwa einen Stundungsantrag zu finden, weil wir die Summe nicht ad hoc aufbringen können.

Ich glaube, dass das innerhalb der Mitglieder so ist. Aber es sind gleichzeitig noch ganz, ganz viele Punkte klärungsbedürftig, die in den nächsten Wochen und Monaten einer sehr intensiven Auseinandersetzung bedürfen. Diese Ruhe, die als Außenstehender vielleicht offenbar wird, gibt es im Augenblick noch nicht. Wir haben gerade als neu eingesetzter Vorstand - und den haben wir erweitert - ein sehr umfassendes Arbeitsprogramm, um alle Bau- und Schwachstellen in Ordnung zu bringen.

Helfen könnte in Sachen Geld mittelfristig auch der Pokal. "Zuletzt haben wir erst im Pokal-Endspiel unglücklich gegen Viktoria verloren. Die haben dann durch den Einzug in den DFB-Pokal eine ganz erhebliche Einnahme gehabt", sagt Brombosch. Der Anreiz, ganz weit zu kommen, ist also groß. Die Hürde Stern 1900 aber nicht zu unterschätzen: "Die haben ungefähr die gleiche Position in der Berlin-Liga wie wir in der Oberliga - das wird sicherlich hochinteressant."

Während Viktoria 1889 nämlich zuletzt in Halberstadt gewannen, wartet Aufsteiger Lichtenberg nach starkem Start inzwischen seit fünf Spieltagen auf einen Sieg. Mut schöpfen können die 47er aber aus der Historie, sprich: dem bislang letzten Pflichtspiel-Duell der Teams. Ende 2017 war das. Auch im Pokal. Auch in der dritten Runde. Und die Mannschaft von Uwe Lehmann siegte - damals zuhause - im Elfmeterschießen.

Zum Auftakt der dritten Runde kommt es bereits am Freitag (19 Uhr) in Lichterfelde zum klassenhöchsten Duell der dritten Pokal-Runde. Viktoria 1889 erwartet Lichtenberg 47 . Regionalligist trifft somit auf Regionalligist. In der laufenden Saison trennen die beiden Teams nur drei Punkte. Es dürfte somit ein enges Duell werden - mit leichten Vorteilen für die Hausherren.

Die weiteren Berliner Regionalligisten gehen jeweils als klare Favoriten in ihre Begegnungen. Die Gegner kommen allesamt aus der siebtklassigen Landesliga. Die VSG Altglienicke - derzeit im Höhenflug und auf Platz zwei der Liga - ist beim 1. FC Wilmersdorf gefordert (So., 12 Uhr). Der Berliner AK tritt beim 1. FC Novi Pazar in Neukölln an (So., 14 Uhr). Und für den BFC Dynamo geht es nach Friedrichshain zum FSV Berolina Stralau (So., 14:30 Uhr).

Einige gespannte Blicke dürften sich derweil auch auf einen A-Ligisten richten. Weniger wegen des eigentlichen Spiels, in dem der FC Amed auf Schwarz-Weiss Spandau trifft (So., 14 Uhr). Doch der Verein gab zu Beginn der Woche die Verpflichtung des einstigen Top-Talents Kevin Pannewitz bekannt. Der heute 27-jährige Mittelfeldspieler debütierte schon vor zehn Jahren bei Hansa Rostock. Nach Eskapaden mit Ausflügen ins Nachtleben wechselte er zum VfL Wolfsburg. Doch auch der damalige VfL-Trainer Felix Magath bekam ihn nicht wieder in die Spur. Es blieb turbulent. In der Folge spielte Pannewitz unterklassig, jobbte nebenbei für eine Handelskette und schleppte Kühlschränke und Waschmaschinen in Wohnungen.