Die 4x100-Meter-Staffel der Frauen mit den Berlinerinnen Lisa-Marie Kwayie und Gina Lückenkemper ist bei der Leichtathletik-WM in Doha gerade noch ins Finale gesprintet. Das Quartett belegte im zweiten Vorlauf am Freitagabend in 42,82 Sekunden zwar nur den vierten Platz, kam aber am Ende knapp über die Zeit weiter.