Bild: imago images/Xinhua

Kipchoge läuft als erster Mensch unter zwei Stunden - Berliner Marathon-Rekord trotz Jahrhundertlauf weiter gültig

12.10.19 | 16:48

Es war eine Schallmauer des Sports, die am Samstagmorgen in Wien durchbrochen wurde - und das von einem Läufer, den man in Berlin bestens kennt: Als erster Mensch hat Eliud Kipchoge bei einem Marathon die Zwei-Stunden-Marke geknackt. Der Kenianer brauchte genau 1:59:40 Stunden für die 42,195 Kilometern - und war damit fast zwei Minuten schneller als bei seinem Weltrekord-Lauf am 16. September 2018 in der deutschen Hauptstadt.

Offiziell nicht gewertet

Diese Berliner Marke von 02:01:39 Stunden hat dennoch weiterhin Bestand. Denn der Rekordlauf auf der eigens neu asphaltierten Strecke im Wiener Prater war minutiös geplant. Kipchoges insgesamt 41 Tempomacher wurden regelmäßig ausgetauscht, dies entspricht nicht den Regeln des Leichtathletik-Weltverbandes. Die Zeit wird daher nicht offiziell anerkannt. Bei den Wendepunkten entlang der 9,6 Kilometer langen Rundstrecke wurden zudem kleine Steilkurven eingebaut, um den Zeitverlust zu minimieren. Ein Elektroauto mit programmierter Geschwindigkeit gab das Tempo vor und spendete leichten Windschatten. "Es war mein Ziel, Geschichte zu schreiben", sagte der 34-Jährige, der monatelang dafür trainiert - und dafür in diesem Jahr auch auf den Berlin-Marathon verzichtet hatte. In seiner Abwesenheit hatte ihm der Äthiopier Kenenisa Bekele ihm den offiziellen Weltrekord fast streitig gemacht. Ihm fehlten nur zwei Sekunden. "Ich bin der glücklichste Mensch", sagte Kipchoge nun nach seinem Triumph in Wien. Wenige Tage zuvor hatte der Lauf-Star seinen angestrebten Rekord gegenüber Reportern mit der ersten Landung eines Menschen auf dem Mond verglichen.

In Nairobi kommt der Verkehr zum Erliegen

In Kenia verfolgten Tausende Menschen live die Übertragung des Rennens. Nicht nur in Nairobi brachten Fans den Verkehr teilweise zum Erliegen, als sie auf einer großen Leinwand den Zieleinlauf sahen und frenetisch bejubelten. "Sie haben Geschichte geschrieben und Kenia stolz gemacht. Ihr Sieg heute wird Dutzende künftiger Generationen dazu inspirieren, groß zu träumen und nach Größe zu streben", schrieb der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta, der Kipchoge nach seinem Lauf in die Sportgeschichtsbücher anrief, auf Twitter.