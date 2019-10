Dass die Formel E wieder nach Berlin kommen würde, galt als sicher - jetzt steht der Termin fest: Das Rennen der vollelektrischen Serie auf dem Gelände des stillgelegten Flughafens Berlin-Tempelhof findet am 21. Juni 2020 statt. Das geht aus dem Rennkalender hervor, den der Motorsport-Weltrat des Internationalen Automobil-Verbandes FIA am Freitag beschlossen hat. Zuvor hatte das letzte Mai-Wochenende als Austragungszeitpunkt im Raum gestanden.

Die Formel E macht im kommenden Jahr bereits zum sechsten Mal Station in Berlin. Die deutsche Hauptstadt ist damit als einzige Stadt seit der Premierensaison 2014/2015 stets Austragungsort für die Elektroflitzer. Die neue Saison beginnt am 22. November 2019 in Saudi-Arabien. Insgesamt stehen 14 Rennen in zwölf Städten auf dem Programm. Das Saisonfinale ist für den 26. Juli 2020 in London geplant.

Am Start sein wird dann auch der ehemalige deutsche Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein. Wie der Rennstall Mahindra Racing am Freitag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 24-Jährigen verlängert. Wehrlein hatte nach seinem Aus bei Sauber zum Ende der Saison 2017 in der Formel 1 keinen neuen Vertrag mehr erhalten und steht vor seinem zweiten Jahr in der Formel E. Der in Sigmaringen in Baden-Württemberg geborene Wehrlein schaffte es bislang einmal auf das Podest, wartet aber noch auf seinen ersten Sieg.