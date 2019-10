Nach dem ersten Saisonsieg am Mittwoch gegen die Heitec Volleys Eltmann waren die Netzhoppers am Sonnabend auswärts bei den noch sieglosen Bisons gefordert. In der Großsporthalle Bühl mussten die Gäste den ersten Satz (19:25) abgeben. Untypisch für die Netzhoppers, dass sie in ihren ersten drei Saisonspielen bisher immer den ersten Druchgang für sich entscheiden konnten. Dies holten sie dann im zweiten nach (25:16), doch der Ausgleich mobiliserte nur neue Kräfte beim Gastgeber. Am Ende gewann Bühl mit 3:1 (25:19, 16:25, 25:15, 25:23).



Im ersten Satz hielten die Netzhoppers gut mit, ließen ihren Gegner nicht davonziehen, doch zum Satzende konnten die Bisons absetzen und verandelten gleich den ersten Satzball. Die Brandenburger stabiliserten sich aber und holten mit einer Aufschlagsserie des Kanadiers Caesy Schouten fünf Punkte in Serie. Nach einer 15:8-Führung glichen die Netzhoppers aus und setzten alles daran, mit neuem Elan das Spiel für sich zu entscheiden.



Doch das Gegenteil trat ein, Bühl hielt die Gäste stets auf Distanz, gewann den dritten Satz deutlich. Im letzten Spielabschnitt kämpften sich die Netzhoppers noch mal heran, doch fehlte ihnen auch ein wenig das Glück, um mit zwei gewonnen Sätzen wenigstens einen Punkt mit nach Hause nehmen zu können.