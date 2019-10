Der Landessportbund Berlin kann sich weiter eine Bewerbung der deutschen Hauptstadt um die Olympischen Spiele im Jahr 2032 oder 2036 vorstellen. "Berlin kann Olympia", sagte LSB-Präsident Thomas Härtel der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Schon die vergangene Bewerbung und die letzte Interessensbekundung Berlins für die Spiele hätten den Sport in der Stadt weitergebracht, so Härtel. Sie hätten eine neue Infrastruktur entstehen lassen "und neue Ideen geboren. Im Dialog mit dem Deutschen Olympischen Sportbund wird sich der organisierte Sport in Berlin daher über Möglichkeiten einer weiteren Bewerbung austauschen."