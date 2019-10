Gegen Zenit St. Petersburg

Gewinnen Sie Tickets für Alba Berlins Euroleague-Auftaktspiel

Alba Berlin ist mittendrin in der Euroleague und startet mit der Partie gegen Zenit St. Petersburg (Freitag, 20:00 Uhr, Arena am Ostbahnhof) in Europas wichtigsten Vereinswettbewerb. Sie können dabei sein! Unter allen Teilnehmenden, die die Frage richtig beantworten, verlost rbb|24 10x2 Tickets, Einsendeschluss: 4. Oktober 2019, 10 Uhr. Die Gewinner werden am 4. Oktober bis 12 Uhr benachrichtigt. rbb-Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.