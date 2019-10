Radprofi Maximilian Schachmann leidet noch immer unter den Folgen seines Sturzes von der Tour de France im Juli. In einem Interview mit "radsportnews.com" erzählte der Berliner, dass er noch Schmerzen beim Bremsen und Bewegungseinschränkungen in den Fingern habe. Schachmann gab vergangene Woche in Italien sein Comeback.