Regionalliga Nordost | 12. Spieltag - Altglienicke ist Tabellenführer, Rathenow besiegt den BFC

19.10.19 | 19:27

Die VSG Altglienicke ist neuer Tabellenführer der Regionalliga Nordost - mindestens für eine Nacht. Denn das Team von Trainer Karsten Heine besiegte am Samstagnachmittag Germania Halberstadt mit 4:1. Damit zogen sie an Hertha BSC II vorbei, die am Sonntag gegen Union Fürstenwalde antreten. Für Altglienicke trafen Skoda (3.), Uzan (12.), Preiß (53.) und Schmidt (80.). Den Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 2:1 kassierten die Berliner per Elfmeter durch Twardzik (39.).

Kunert feiert ersten Regionalliga-Sieg mit dem Berliner AK

Ebenfalls mit 4:1 siegte der Berliner AK auswärts beim ZFC Meuselwitz. Damit feierte Dirk Kunert seinen ersten Sieg als Coach der Berliner in der Regionalliga. Merkel (18.+82.), Razeek (29.) und Cakmak (89.) trafen für den BAK, zwischenzeitlich gelang Stenzel per Elfmeter der Anschluss für Meuselwitz. Die Berliner rückten in der Tabelle auf den achten Platz vor.



Zweiter Saisonsieg für Rathenow

Ebenfalls Grund zur Freude hatte Optik Rathenow. Das Team von Trainer-Legende Ingo Kahlisch besiegte den BFC Dynamo mit 2:1. Breitfeld (6.) hatte die Gäste früh in Führung gebracht, doch Özcin (41.) und Kapan (44.) per Elfmeter drehten noch vor der Pause das Spiel. Somit feierte Rathenow den zweiten Saisonsieg in der Regionalliga. Keinen Sieger gab es dagegen in der Partie zwischen Aufsteiger Lichtenberg 47 und dem FC Viktoria 1889 Berlin. Schmidt (45.) brachte die Gäste zwar unmittelbar vor der Pause in Führung, doch Gawe sicherte den Gastgebern mit seinem Tor zum 1:1-Ausgleich einen Punkt.



Fußball Regionalliga und Oberligen Regionalliga Nordost

NOFV-Oberliga Nord

NOFV-Oberliga Süd Freitag, 18.Oktober, 19.00 Uhr Rot-Weiß Erfurt - Bischofswerdaer FV 3:0 (2:0) Samstag, 19.Oktober, 13.30 Uhr VSG Altglienicke - Germania Halberstadt 4:1 (2:1) Lichtenberg 47 - FC Viktoria 1889 1:1 (0:1) ZFC Meuselwitz - Berliner AK 07 1:4 (0:2) Optik Rathenow - BFC Dynamo 2:1 (2:1) VfB Auerbach - Wacker Nordhausen 5:2 (3:1) Sonntag, 20.Oktober, 13.30 Uhr Hertha BSC II - Union Fürstenwalde -:- (-:-) Energ.Cottbus - Chemie Leipzig -:- (-:-) Montag, 21.Oktober, 19.00 Uhr FC Lok Leipzig - SV Babelsberg 03 -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. VSG Altglienicke 12 9 1 2 34:14 +20 28 2. Hertha BSC II 11 8 1 2 38:15 +23 25 3. FC Lok Leipzig 11 6 4 1 19:13 +6 22 4. Energ.Cottbus 11 6 2 3 30:22 +8 20 5. Wacker Nordhausen 12 6 2 4 27:21 +6 20 6. Union Fürstenwalde 11 5 2 4 17:11 +6 17 7. FC Viktoria 1889 11 3 7 1 11:7 +4 16 8. Berliner AK 07 12 4 4 4 22:19 +3 16 9. BFC Dynamo 12 4 3 5 13:20 -7 15 10. Rot-Weiß Erfurt 12 3 5 4 15:16 -1 14 11. VfB Auerbach 12 4 2 6 23:28 -5 14 12. Lichtenberg 47 12 3 4 5 10:12 -2 13 13. Chemie Leipzig 11 2 6 3 12:14 -2 12 14. ZFC Meuselwitz 11 3 3 5 17:20 -3 12 15. Germania Halberstadt 12 2 5 5 17:23 -6 11 16. Optik Rathenow 12 2 5 5 10:24 -14 11 17. SV Babelsberg 03 11 0 8 3 12:19 -7 8 18. Bischofswerdaer FV 12 1 2 9 11:40 -29 5 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Samstag, 19.Oktober, 13.00 Uhr Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin - MSV Pampow 2:0 (1:0) Samstag, 19.Oktober, 14.00 Uhr Torgelower FC Greif - F.C. Hansa Rostock II 2:4 (1:2) Ludwigsfelder FC - F.C. Hertha 03 Zehlendorf 0:3 (0:2) Sonntag, 20.Oktober, 13.30 Uhr TSG Neustrelitz - Tennis Borussia Berlin -:- (-:-) Sonntag, 20.Oktober, 14.00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - SV Tasmania Berlin -:- (-:-) SC Staaken 1919 - FC Strausberg -:- (-:-) Charlottenburger FC Hertha 06 - SV Victoria Seelow -:- (-:-) 1.FC Lok Stendal - Greifswalder FC -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Tennis Borussia Berlin 8 7 1 0 31:6 +25 22 2. F.C. Hertha 03 Zehlendorf 9 6 2 1 18:6 +12 20 3. F.C. Hansa Rostock II 9 6 1 2 27:13 +14 19 4. Greifswalder FC 8 5 2 1 16:10 +6 17 5. TSG Neustrelitz 8 5 2 1 13:9 +4 17 6. MSV Pampow 9 4 1 4 17:11 +6 13 7. Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin 9 3 3 3 11:13 -2 12 8. Torgelower FC Greif 9 3 2 4 13:13 0 11 9. SV Victoria Seelow 8 2 4 2 13:19 -6 10 10. 1.FC Lok Stendal 8 1 6 1 8:11 -3 9 11. Ludwigsfelder FC 9 2 3 4 13:21 -8 9 12. SC Staaken 1919 8 2 2 4 20:12 +8 8 13. FC Strausberg 8 2 0 6 11:32 -21 6 14. Brandenburger SC Süd 05 8 1 2 5 7:15 -8 5 15. SV Tasmania Berlin 8 1 1 6 8:19 -11 4 16. Charlottenburger FC Hertha 06 8 0 2 6 4:20 -16 2 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte

Freitag, 18.Oktober, 19.00 Uhr TV Askania Bernburg - FC Eilenburg 2:3 (2:1) Freitag, 18.Oktober, 20.00 Uhr FSV 63 Luckenwalde - 1.FC Merseburg 8:1 (3:1) Samstag, 19.Oktober, 13.00 Uhr VfB 1921 Krieschow - FSV Martinroda 5:0 (3:0) Samstag, 19.Oktober, 14.00 Uhr FC Grimma - VFC Plauen 1:2 (0:2) Samstag, 19.Oktober, 15.00 Uhr VfL 96 Halle - SG Union Sandersdorf 2:2 (0:1) Sonntag, 20.Oktober, 14.00 Uhr FC Oberlausitz Neugersdorf - FC Carl Zeiss Jena II -:- (-:-) FC International Leipzig - FC Einheit Rudolstadt -:- (-:-) FSV Wacker Nordhausen II - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. FSV 63 Luckenwalde 9 7 1 1 33:8 +25 22 2. FC Carl Zeiss Jena II 8 6 0 2 19:10 +9 18 3. FC Einheit Rudolstadt 8 5 2 1 18:5 +13 17 4. FC Eilenburg 9 5 2 2 25:16 +9 17 5. 1.FC Merseburg 9 5 1 3 24:21 +3 16 6. VFC Plauen 9 5 1 3 18:16 +2 16 7. FC Grimma 9 5 0 4 20:17 +3 15 8. VfL 96 Halle 9 4 3 2 11:15 -4 15 9. FC International Leipzig 8 4 0 4 14:8 +6 12 10. FSV Wacker Nordhausen II 8 3 2 3 19:17 +2 11 11. SG Union Sandersdorf 9 2 4 3 13:13 0 10 12. FC Oberlausitz Neugersdorf 7 3 0 4 15:16 -1 9 13. VfB 1921 Krieschow 8 2 1 5 13:25 -12 7 14. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 8 1 2 5 8:19 -11 5 15. TV Askania Bernburg 9 1 0 8 12:31 -19 3 16. FSV Martinroda 9 0 1 8 10:35 -25 1 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte