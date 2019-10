Bild: imago images/Metodi Popow

Regionalliga Nordost | 11. Spieltag - Hertha BSC II und die VSG Altglienicke marschieren vorneweg

06.10.19 | 19:54

Hertha BSC II hat am 11. Spieltag der Regionalliga Nordost die Tabellenführung verteidigt. Beim Schlusslicht Bischofswerdaer FV feierten die Berliner einen klaren 7:2-Auswärtssieg. War die spektakuläre Partie zu Beginn noch offen und der Gastgeber sogar zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung, kippte die Begegnung nach einer guten halben Stunde zugunsten der Gäste aus der Hauptstadt. Erst machten die jungen Herthaner binnen zwei Minuten aus einem 2:2 eine 4:2-Führung, dann sahen gleich zwei Spieler der Gastgeber Gelb-Rot.

In doppelter Überzahl legten die Herthaner nach Pause weitere Tore nach. Gleich drei Spieler konnten sich in dieser Partie zweifach in die Torschützenliste eintragen: Palko Dardai (4., 81.), Muhammed Kiprit (28., 34.) und Maximilian Pronichev (32., 55.). Zudem konnte Max Mulack jubeln (76.). Grund für großes Glück in Blau-Weiß? Nicht bei Trainer Andreas "Zecke" Neuendorf: "Ich bin mit dem Spiel nicht zufrieden, weil das klare Ziel war, mit einer Null rauszugehen. Das haben wir nicht geschafft", sagte er dem MDR.

Altglienicke beendet Serie von Fürstenwalde

Punktgleich mit den Herthanern an der Spitze steht die VSG Altglienicke. Das Team von Karsten Heine gewann mit 2:1 bei Union Fürstenwalde - und feierte damit bereits den fünften Sieg in Serie. Tugay Uzan (41.) und Igli Cami (49.) brachten den Tabellenzweiten in Führung. Den Gastgebern gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Nils Wilko Stettin (64.). Für Matthias Maucksch und seine Mannschaft war es die erste Pleite nach zuvor sechs ungeschlagenen Spielen. In der Nachspielzeit sah der Fürstenwalder Ingo Wunderlich zudem die Gelb-Rot Karte (90.+4). Beim Berliner AK muss Dirk Kunert auch nach vier Spielen weiter auf seinen ersten Sieg in der Liga warten. Der Trainer, der den nach sechs Partien entlassenen Ersan Parlatan beerbte, sah ein 1:1 gegen den Tabellenvorletzten Optik Rathenow. Ein Ergebnis, mit dem der ambitionierte Verein nach wie vor im Mittelfeld feststeckt und das Saisonziel - die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost - aus den Augen verliert. Caner Özcin brachte die Rathenower in Führung (33.), Pierre Merkel konnte nur noch ausgleichen (58.).

BFC Dynamo kann doch noch gewinnen

Eine starke Reaktion auf das 0:6-Debakel in der Vorwoche bei Energie Cottbus zeigte der BFC Dynamo - und feierte nach sieben Spielen ohne Dreier den ersten Sieg seit dem 3. August. Ronny Garbuschewski per Freistoß (12.) und Andor Bolyki (34.) erzielten die Treffer beim 2:0-Sieg im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gegen den VfB Auerbach. "Wir hatten von Anfang an den Mut rauszuspielen. Es gab keine Möglichkeit für Auerbach, den Ball zu erobern", sagte BFC-Coach Christian Benbennek dem MDR - und: "Ich hätte mir gewünscht, dass wir in der zweiten Halbzeit die Konter besser ausspielen, weiter aktiv bleiben. Aber da war eine Mannschaft auf dem Platz, die zusammengehalten hat."

Fußball Regionalliga und Oberligen Regionalliga Nordost

NOFV-Oberliga Nord

NOFV-Oberliga Süd Freitag, 04.Oktober, 19.00 Uhr Germania Halberstadt - Lichtenberg 47 1:1 (1:0) Samstag, 05.Oktober, 13.30 Uhr FC Viktoria 1889 - ZFC Meuselwitz abges. SV Babelsberg 03 - Rot-Weiß Erfurt 1:1 (1:0) Sonntag, 06.Oktober, 13.05 Uhr Chemie Leipzig - FC Lok Leipzig 2:0 (1:0) Sonntag, 06.Oktober, 13.30 Uhr BFC Dynamo - VfB Auerbach 2:0 (2:0) Berliner AK 07 - Optik Rathenow 1:1 (0:1) Union Fürstenwalde - VSG Altglienicke 1:2 (0:1) Bischofswerdaer FV - Hertha BSC II 2:7 (2:4) Wacker Nordhausen - Energ.Cottbus 1:2 (1:2) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Hertha BSC II 11 8 1 2 38:15 +23 25 2. VSG Altglienicke 11 8 1 2 30:13 +17 25 3. FC Lok Leipzig 11 6 4 1 19:13 +6 22 4. Wacker Nordhausen 11 6 2 3 25:16 +9 20 5. Energ.Cottbus 11 6 2 3 30:22 +8 20 6. Union Fürstenwalde 11 5 2 4 17:11 +6 17 7. FC Viktoria 1889 10 3 6 1 10:6 +4 15 8. BFC Dynamo 11 4 3 4 12:18 -6 15 9. Berliner AK 07 11 3 4 4 18:18 0 13 10. ZFC Meuselwitz 10 3 3 4 16:16 0 12 11. Chemie Leipzig 11 2 6 3 12:14 -2 12 12. Lichtenberg 47 11 3 3 5 9:11 -2 12 13. Germania Halberstadt 11 2 5 4 16:19 -3 11 14. Rot-Weiß Erfurt 11 2 5 4 12:16 -4 11 15. VfB Auerbach 11 3 2 6 18:26 -8 11 16. SV Babelsberg 03 11 0 8 3 12:19 -7 8 17. Optik Rathenow 11 1 5 5 8:23 -15 8 18. Bischofswerdaer FV 11 1 2 8 11:37 -26 5 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Donnerstag, 03.Oktober, 14.00 Uhr SV Victoria Seelow - TSG Neustrelitz 1:1 (1:0) Greifswalder FC - Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin 1:1 (0:0) Freitag, 04.Oktober, 19.00 Uhr Tennis Borussia Berlin - Ludwigsfelder FC 9:0 (5:0) Samstag, 05.Oktober, 14.00 Uhr FC Strausberg - F.C. Hansa Rostock II 0:6 (0:1) MSV Pampow - Brandenburger SC Süd 05 3:2 (2:2) Sonntag, 06.Oktober, 14.00 Uhr F.C. Hertha 03 Zehlendorf - 1.FC Lok Stendal 0:0 Charlottenburger FC Hertha 06 - Torgelower FC Greif 0:3 (0:2) Mittwoch, 16.Oktober, 19.30 Uhr SC Staaken 1919 - SV Tasmania Berlin -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Tennis Borussia Berlin 8 7 1 0 31:6 +25 22 2. F.C. Hertha 03 Zehlendorf 8 5 2 1 15:6 +9 17 3. Greifswalder FC 8 5 2 1 16:10 +6 17 4. TSG Neustrelitz 8 5 2 1 13:9 +4 17 5. F.C. Hansa Rostock II 8 5 1 2 23:11 +12 16 6. MSV Pampow 8 4 1 3 17:9 +8 13 7. Torgelower FC Greif 8 3 2 3 11:9 +2 11 8. SV Victoria Seelow 8 2 4 2 13:19 -6 10 9. 1.FC Lok Stendal 8 1 6 1 8:11 -3 9 10. Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin 8 2 3 3 9:13 -4 9 11. Ludwigsfelder FC 8 2 3 3 13:18 -5 9 12. SC Staaken 1919 7 2 1 4 18:10 +8 7 13. FC Strausberg 8 2 0 6 11:32 -21 6 14. Brandenburger SC Süd 05 8 1 2 5 7:15 -8 5 15. SV Tasmania Berlin 7 1 0 6 6:17 -11 3 16. Charlottenburger FC Hertha 06 8 0 2 6 4:20 -16 2 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte

Mittwoch, 02.Oktober, 19.25 Uhr FC Eilenburg - FSV Wacker Nordhausen II 5:3 (3:1) Donnerstag, 03.Oktober, 14.00 Uhr 1.FC Merseburg - FC Grimma 3:1 (0:0) SG Union Sandersdorf - FSV Martinroda 5:1 (2:1) Samstag, 05.Oktober, 13.00 Uhr VFC Plauen - VfL 96 Halle 5:0 (4:0) Samstag, 05.Oktober, 13.30 Uhr FC Oberlausitz Neugersdorf - VfB 1921 Krieschow abges. Samstag, 05.Oktober, 14.00 Uhr FC Einheit Rudolstadt - TV Askania Bernburg 5:1 (1:0) FC Carl Zeiss Jena II - FC International Leipzig 2:0 (0:0) VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - FSV 63 Luckenwalde 1:5 (1:2) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. FSV 63 Luckenwalde 8 6 1 1 25:7 +18 19 2. FC Carl Zeiss Jena II 8 6 0 2 19:10 +9 18 3. FC Einheit Rudolstadt 8 5 2 1 18:5 +13 17 4. 1.FC Merseburg 8 5 1 2 23:13 +10 16 5. FC Grimma 8 5 0 3 19:15 +4 15 6. FC Eilenburg 8 4 2 2 22:14 +8 14 7. VfL 96 Halle 8 4 2 2 9:13 -4 14 8. VFC Plauen 8 4 1 3 16:15 +1 13 9. FC International Leipzig 8 4 0 4 14:8 +6 12 10. FSV Wacker Nordhausen II 8 3 2 3 19:17 +2 11 11. SG Union Sandersdorf 8 2 3 3 11:11 0 9 12. FC Oberlausitz Neugersdorf 7 3 0 4 15:16 -1 9 13. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 8 1 2 5 8:19 -11 5 14. VfB 1921 Krieschow 7 1 1 5 8:25 -17 4 15. TV Askania Bernburg 8 1 0 7 10:28 -18 3 16. FSV Martinroda 8 0 1 7 10:30 -20 1 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte