Angelique Kerber schlägt 2020 in Berlin auf

Das im kommenden Jahr erstmals in Berlin stattfindende WTA-Premier-Turnier auf Gras hat die erste prominente Teilnehmerin. Wie der Veranstalter am Freitag bekannt gab, wird Angelique Kerber, Wimbledonsiegerin von 2018 und aktuell deutsche Nummer Eins, in der Hauptstadt aufschlagen.