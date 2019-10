Drittes Spiel, dritter Sieg: Die Tischtennis-Damen des TTC Eastside haben am Sonntag in der Bundesliga erneut glatt mit 6:0 gewonnen - und stehen mit einer makellosen Bilanz an der Tabellenspitze. Aufsteiger TSV Schwabhausen war vor knapp 100 Zuschauern in der Anton-Saefkow-Sporthalle bei den Berlinerinnen ohne Chance.