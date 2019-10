Er war nach der Bestleistung im Vorkampf als Medaillenkandidat ins Finale gestartet - und musste am Ende mit Tränen der Enttäuschung kämpfen: Der Berliner Lukas Dauser hat am Sonntag bei der Turn-WM in Stuttgart am Barren nach einem Sturz nur den achten Platz belegt. Gold sicherte sich Joe Fraser aus Großbritannien.