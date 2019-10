Bild: imago images/Contrast

Fußball-Bundesliga - Union Berlin auch in Wolfsburg ohne Punkte

06.10.19 | 17:30 Uhr

Union Berlin hat auch das vierte Spiel in Folge verloren. Trotz einer guten Leistung unterlag die Mannschaft von Urs Fischer am Sonntagnachmittag beim VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen waren vor dem Tor effektiv, während Union einige Möglichkeiten vergab.

Bei Union Berlin war man vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg optimistisch gewesen, gegen die Wölfe nach zuletzt drei Niederlagen in Serie mal wieder zu punkten. Trainer Urs Fischer hatte von einer "gewissen Zuversicht" gesprochen, Mittelfeldspieler Robert Andrich gar angekündigt, man fahre nach Wolfsburg, um zu gewinnen. Diese Zielsetzungen erfüllten die Eisernen am Sonntagnachmittag trotz einer guten Leistung nicht. Union Berlin verlor in Wolfsburg mit 0:1 (0:0) und ist damit in der Bundesliga in fremden Stadien weiter ohne Sieg. Die Köpenicker bekamen in der Autostadt erneut die Effektivität der Bundesliga-Teams zu spüren.



Wolfsburg macht Druck, Union kontert

Die Fischer-Elf stand gegen den VfL von Beginn an unter Druck. Die Mannschaft von Oliver Glasner setzte die Eisernen vor dem eigenen Strafraum fest und kam bereits früh zu guten Möglichkeiten. Die beste vereitelte Rafal Gikiewicz in der siebten Minute gegen Wout Weghorst stark. Nach einer Viertelstunde schaffte es Union allerdings, sich zu befreien, die Gastgeber weitgehend vom eigenen Tor fernzuhalten und selber zu Abschlüssen zu kommen. In der 25. Minute setzte sich Marius Bülter gut über die linken Seite durch und prüfte Pavao Pervan im Wolfsburger Tor ein erstes Mal. Nach der überstanden Anfangsphase, in der es für Union einige Male gefährlich wurde, befanden sich die Köpenicker nach einer halben Stunde auf Augenhöhe mit den Gastgebern. Immer wieder gewann Union die entscheidenden Zweikämpfe im Mittelfeld, konterte schnell und kam so vor das Tor der Niedersachsen. Ein Treffer erspielten sich die Köpenicker aber nicht. Diesen verpassten auch die Gastgeber drei Minuten vor der Halbzeit: Joao Victor verfehlte das Tor für die Wölfe per Kopf nur knapp.

Aufregung im Union-Strafraum

Zu Beginn des zweiten Durchgangs kam es zur Schrecksekunde für Union Berlin. Schiedsrichter Bastian Dankert entschied nach einem undurchsichtigen Zweikampf im Strafraum auf Elfmeter für den VfL, revidierte seine Entscheidung aber nach Sichtung der Videobilder. Der Videoassistent hatte ein Handspiel des Wolfsburgers Weghorst gesehen. Union ließ sich von der Aufregung nicht anstecken und zeigte vor knapp 27.000 Zuschauern auch in der zweiten Halbzeit eine gute Leistung. Christian Gentner hatte in der 60. Minute per Kopf die Chance zum Treffer, Torwart Pervan parierte erneut. Acht Minuten später machte es Weghorst auf der Gegenseite bessern. Nach einem schönen Zuspiel des eingewechselten Josip Brekalo sorgte der Holländer für die Führung der Gastgeber. Erneut erlebte Union in einer eigentlich guten Phase, dass die Gegner in der Bundesliga die wenigen Chancen oft effektiv nutzen. In der 79. Minute kam der VfL beinahe zur Vorentscheidung: Maximilian Arnold brachte einen Eckball direkt auf das Tor, nur der Pfosten hielt die Köpenicker im Spiel. Union schaffte es in den verbliebenden zehn Minuten allerdings nicht mehr, ein Tor zu erzielen. Die letzte Chance hatte Robert Andrich in der Nachspielzeit. Somit belegt die Mannschaft von Urs Fischer nach der erneuten Niederlage mit vier Punkten den 16. Tabellenplatz



Fußball Bundesliga Bundesliga Freitag, 04.Oktober, 20.30 Uhr Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf 3:1 (2:1) Samstag, 05.Oktober, 15.30 Uhr Bayern München - 1899 Hoffenheim 1:2 (0:0) Bayer Leverkusen - RB Leipzig 1:1 (0:0) SC Freiburg - Borussia Dortmund 2:2 (0:1) SC Paderborn - FSV Mainz 05 1:2 (1:2) Samstag, 05.Oktober, 18.30 Uhr FC Schalke 04 - 1.FC Köln 1:1 (0:0) Sonntag, 06.Oktober, 13.30 Uhr Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 5:1 (4:0) Sonntag, 06.Oktober, 15.30 Uhr VfL Wolfsburg - Union Berlin 1:0 (0:0) Sonntag, 06.Oktober, 18.00 Uhr Eintracht Frankfurt - Werder Bremen -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Borussia Mönchengladbach 7 5 1 1 15:6 +9 16 2. VfL Wolfsburg 7 4 3 0 10:4 +6 15 3. Bayern München 7 4 2 1 20:8 +12 14 4. RB Leipzig 7 4 2 1 15:7 +8 14 4. SC Freiburg 7 4 2 1 15:7 +8 14 6. FC Schalke 04 7 4 2 1 14:7 +7 14 7. Bayer Leverkusen 7 4 2 1 12:8 +4 14 8. Borussia Dortmund 7 3 3 1 19:11 +8 12 9. Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 9:8 +1 10 10. Hertha BSC 7 3 1 3 12:12 0 10 11. 1899 Hoffenheim 7 2 2 3 6:11 -5 8 12. Werder Bremen 6 2 1 3 10:14 -4 7 13. FSV Mainz 05 7 2 0 5 7:17 -10 6 14. FC Augsburg 7 1 2 4 8:19 -11 5 15. Fortuna Düsseldorf 7 1 1 5 9:14 -5 4 16. Union Berlin 7 1 1 5 6:13 -7 4 17. 1.FC Köln 7 1 1 5 5:16 -11 4 18. SC Paderborn 7 0 1 6 9:19 -10 1 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)