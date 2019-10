imago/Nordphoto Video: Dennis Wiese | Bild: imago/Nordphoto

Vorschau: Start der Volleyball-Bundesliga - Moritz Reichert ist der verlängerte Arm

11.10.19 | 10:23 Uhr

Der eine möchte in diesem Jahr das Triple holen, der andere die Klasse halten. Unterschiedlicher könnten die BR Volleys und die Netzhoppers Königs Wusterhausen nicht sein. Beide Teams spielen am Samstag im Derby zum Bundesliga-Auftakt gegeneinander.



Sie posieren vor grünen Leinwänden, Fotoapparate blitzen, ausnahmsweise fliegen keine Bälle durch die Halle. Es ist das erste Fotoshooting der BR Volleys, mit neuem Kader und neuen Trikots. Mit wenigen Spielern hat der deutsche Meister vor einem Monat das Training begonnen, der Großteil war noch mit der Nationalmannschaft unterwegs. So langsam wird es ernst. Am Samstag beginnt offiziell die neue Saison und Manager Kaweh Niroomand wirkt entspannt, auch wenn die Vorbereitung alles andere als optimal gelaufen ist: "Wir haben mit vier Spielern angefangen, inzwischen sind wir zehn, von 13. Aber das auch erst seit wenigen Tagen. Jetzt muss unser Trainer aus privaten Gründen auch noch nach Hause, nach Frankreich zurückfahren. Ich hoffe, dass wir das auffangen können, weil wir einen guten Kader haben. Das beunruhigt mich für den Anfang etwas." Unter den Spielern ist auch der neue Kapitän Moritz Reichert. Es ist seine zweite Saison im Hautstadtclub, die vergangene begann durchwachsen mit all den Verletzungen. "Moritz ist sehr ambitioniert, hat eine klare Vorstellung. Er kann jede Situation auf dem Feld analysieren, aber auch außerhalb den anderen Spielern helfen. Für mich ist das eine wichtige Aufgabe für einen Kapitän. Er ist mein verlängerter Arm in der Mannschaft. Ich kann ihm vertrauen", sagt Coach Cédric Énard. Sie kennen sich seit drei Jahren, waren eine Saison gemeinsam in Tours. Jetzt bilden sie ein starkes Gespann an der Spree. Reichert fühlt sich wohl hier: "Ich denke, Berlin ist in Deutschland für den Volleyballsport eine sehr attraktive Stadt. Jeder Spieler freut sich, wenn er nach Berlin kommt oder gegen Berlin spielen darf, weil die Atmosphäre mit Abstand am beeindruckensten ist."



"Wir sind reif für alle drei Titel"

Die vergangene Saison begann allgemein schleppend für die Volleys, bis zur Weihnachtspause blieb man hinter den Erwartungen zurück, schied im Pokal aus und verlor den Supercup gegen den Dauerrivalen aus Friedrichshafen. Hinzu kam das frühe Aus in der Champions-League. Nur in der Meisterschaft wurden sie ihren eigenen Ansprüchen gerecht und konnten den zehnten Titel der Vereinsgeschichte holen. Der neue Kapitän erinnert sich gern zurück: "Die Anspannung war maximal groß. Jeder wusste, um die Saison als erfolgreich bezeichnen zu können, müssen wir dieses fünfte und letzte Spiel gewinnen. In dem Moment, als das Spiel beendet war, war bei jedem so ein Mix aus Freude und Erleichterung. Danach haben wir ausgiebig gefeiert. Wir sind als Team stark zusammengerückt, das kann man schwer in Worte fassen." Eine starke Mannschaft brauchen sie auch in dieser Saison, weiß Kaweh Niroomand: "In den vergangenen Jahren hatte ich eine Vorahnung, was nicht klappen könnte. Wenn ich mir den Kader dieses Jahr angucke, bin ich recht zufrieden. Wir haben alle Positionen gut besetzt, an den Spielern wird es wahrscheinlich nicht liegen (lacht), wenn es nicht klappt." Und der erfolgsverwöhnte Manager legt nach: "Wenn wir das Schiff ans Laufen kriegen und von Verletzungen verschont bleiben, dann sind wir - glaube ich - reif für alle drei Titel, die in Deutschland zu vergeben sind."

"Ich bin kein Trainer, weil ich nichts anderes zu tun habe"

Ganz anders sieht die Situation beim kleinen Bruder in Brandenburg aus. Die Netzhoppers Königs Wusterhausen suchen aktuell einen neuen Hauptsponsor. Der Verein versucht, das Geschäft trotzdem zu stemmen. Momentan haben sie nur zehn Spieler im Kader statt 13, so wie das bei anderen Teams der Fall ist. Doch Cheftrainer Mirko Culic zeigt sich optimistisch für den neuen Spielzyklus: "Wir haben zwei Monate hart gearbeitet und freuen uns, dass endlich die Saison beginnt, die Mannschaft ist in guter Form, wir wollen uns präsentieren." Klare Ziele möchte er so früh noch nicht formulieren. Der Klassenerhalt ist der Mindestanspruch, erst im Januar möchte er sich an Zahlen und Platzierungen orientieren. Vor allem wollen sie aber zeigen, dass nicht nur in Berlin, sondern auch in Brandenburg hochklassiger Volleyball gespielt wird. Seit mehr als elf Jahren ist Culic dem Verein treu und wenn es nach ihm geht, soll sich das auch nicht so schnell ändern: "Ich sehe, dass meine Arbeit irgendwie sinnvoll ist. Wenn ich dieses Gefühl verliere, dann werde ich aufhören. Ich bin keiner, der Trainer ist, weil er nichts anderes zu tun hat. Noch hören die Menschen zu bei dem was ich sage. Wenn die Spieler mich nicht mehr wollen, werde ich gehen."



Derby am Samstag um 18:00 Uhr

Der Kern des Netzhoppers-Teams ist der gleiche wie vergangene Saison. Über einen Neuzugang freut sich Culic aber besonders: "Adrian Kloos ist aus Bestensee, unser Nachwuchs. Wir wollen den Nachwuchs fördern, also müssen wir das auch leben. Er ist talentiert und motiviert. Ich bin froh, dass wir ihn haben. Junge Menschen, die so viel Zeit in den Sport investieren, sind schwer zu finden. Ich hoffe, er bekommt ein paar Einsätze als Zuspieler." Diesen Samstag beginnt nun also die Bundesliga-Saison für beide Vereine und ausgerechnet mit dem Derby. Volleys-Kapitän Moritz Reichert freut sich auf die Partie, auch wenn es gewiss kein leichtes Spiel wird: "Das ist ein Gegner, den wir gut kennen und der auch uns gut kennt, weil wir schon einige Vorbereitungsspiele gegeneinander gemacht haben. Das ist eine Halle, in der immer eine gute Atmosphäre herrscht. Deswegen ist es auch immer schwierig, dort zu spielen, aber wir haben einige Fans im Rücken. Von daher hoffe ich, dass wir das dann auch erfolgreich bestreiten können." Goliath kämpft um das Triple und möchte in dieser Saison auch in der Champions-League die großen Vereine ärgern, während David sich weiter in der Liga halten und mit kleineren Ausrufezeichen auf sich aufmerksam machen will.



