Berlin-Brandenburg-Derby bei den Netzhoppers - BR Volleys siegen nach Anlaufschwierigkeiten

12.10.19 | 20:31 Uhr

Die BR Volleys haben zum Saisonauftakt in der Volleyball-Bundesliga bei den Netzhoppers mit 3:1 gewonnen. Am Ende war es ein souveräner Sieg des Favoriten im 29. Berlin-Brandenburg-Derby - und das, obwohl zunächst den Hausherren Historisches gelang.

Am Ende war alles wie immer. Auf den ersten Blick zumindest. Die BR Volleys jubelten im Berlin-Brandenburg-Derby. Zum 28. Mal im 29. Duell mit den Netzhoppers siegte der Klub aus der Hauptstadt - 3:1 (20:25, 25:13, 25:18, 25:17) hieß es am Samstagabend vor 1.000 Zuschauern in der Arena Bestensee. Es war ein verdienter Erfolg des ersatzgeschwächten Favoriten und Titelverteidigers zum Start in die Bundesliga-Saison, der jedoch zunächst Schwierigkeiten hatte.

Bei den Volleys ruckelt es noch

Dass es nicht ganz leicht werden könnte, hatte Manager Kaweh Niroomand schon geahnt. Zu ruckelig war die Vorbereitung gelaufen. Schon wieder. "Jedes Mal, wenn ich denke, es kann nicht mehr schlechter werden, wird es noch einmal schlimmer, was der internationale Verband sich so erlaubt", klagte der Manager der BR Volleys im Gespräch mit dem rbb unmittelbar vor dem ersten Ballwechsel der Saison. Zahlreiche Akteure hatten die Berliner für ihre Nationalmannschaften abstellen müssen - "und unsere drei Top-Spieler sind noch beim World Cup in Japan." So fehlten Sergej Grankin, Benjamin Patch und Jeffrey Jendryk in der Arena Bestensee. Geballte Volleyball-Klasse, die nicht zur Verfügung stand. Der Rest des Teams - gerade mal seit fünf Tagen "halbwegs komplett im Training" (Niroomand) - tat sich schwer. Sehr sogar. Im Klartext: Zunächst passte beim Titelverteidiger kaum etwas zusammen. Und während bei den Volleys die Automatismen fehlten, profitierten die Netzhoppers von genau diesen. Das Team ist zwar individuell fraglos schwächer als der Gigant aus der Hauptstadt mit dem 2,5-Millionen-Etat, aber als Gruppe deutlich eingespielter. Fast über die gesamte Länge des ersten Spielabschnitts führte der Neunte der vergangenen Spielzeit - und hatte beim Stand von 24:19 plötzlich Satzbälle. Gleich den zweiten nutzte die Mannschaft von Mirko Culic zum 25:20. Und so führten die Hausherren mit 1:0 nach Sätzen.

Erster Satzgewinn seit sechs Duellen

Es war ein durchaus historischer Spielstand. Zumindest mit Blick auf die Geschichte des Berlin-Brandenburg-Derbys. Denn die Netzhoppers hatten seit ihrer Rückkehr ins Volleyball-Oberhaus 2016 keinen einzigen Spielabschnitt mehr gegen den großen Nachbarn aus der Hauptstadt gewinnen können. Und das in immerhin sechs Duellen. Der letzte Sieg - und gleichzeitig der einzige in jetzt 29 Spielen - stammt aus dem Februar 2012. Nun also begehrten sie auf. Und das wenig eingespielte Volleys-Ensemble stand gleich vor der ersten Herausforderung. Wie es diese im weiteren Spielverlauf meisterte, war dann jedoch durchaus beeindruckend. Verunsicherung? Nicht zu spüren. Im Gegenteil. Der zweite Satz der BR Volleys wurde zur Ansage. Schnell stand es 12:2. Der Meister kam in den Flow und die Netzhoppers konnten nur noch staunend zuschauen. Mit 25:13 gewannen die Gäste den Spielabschnitt.

Prominenter Neuzugang bei den Netzhoppers

Nun hatten die Berliner die Begegnung auch in der Folge absolut unter Kontrolle. Gegen das clevere Zuspiel von Pierre Pujol, die wuchtigen Aufschläge von Kyle Ensing sowie die Angriffsvariabilität von Moritz Reichert fanden die Gastgeber keine Mittel mehr. Daran änderte auch ein überraschender Neuzugang nichts: Jonathan Erdmann, im Beachvolleyball 2013 WM-Dritter und 2011 Vizeeuropameister, zählte kurzfristig zum Aufgebot der Brandenburger. Der 31-Jährige kam jedoch erst Mitte des dritten Satzes für einige Zeit aufs Feld, konnte aber seiner neuen Mannschaft noch keine Impulse geben. Mit 25:18 (dritter Satz) und 25:17 (vierter Satz) entschieden die BR Volleys die weiteren Sätze und letztlich die Partie nach 102 Minuten für sich - und können sich nun auf das erste Heimspiel freuen: Am Dienstag (19:30 Uhr) spielen die Berliner in der Max-Schmeling-Halle gegen Giesen. Die Netzhoppers haben zwei Tage länger Pause, ehe am Donnerstag (19:00 Uhr) die nächste schwierige Aufgabe auf sie wartet. Dann müssen sie in Düren antreten.

Sendung: rbb24, 12.10.2019, 21:45 Uhr