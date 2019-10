Eine Trainingseinheit hatte beide Mannschaft im Vorfeld auf dem neuen Bodenbelag absolvieren können. Nicht sonderlich viel, aber daran sind sie ja gewöhnt in der Hauptstadt. Denn erst am Freitagmorgen waren die BR Volleys erstmals in dieser Saison komplett, da mit Sergei Grankin auch der letzte Weltcup-Teilnehmer in Berlin eintrudelte. Der wurde dann im Spiel allerdings komplett geschont. Für ihn agierte Pierre Pujol als Zuspieler.

"Es wird Zeit brauchen, bis wir eingespielt sind", hatte Volleys-Manager Kaweh Niroomand dann auch vor der Partie gesagt. Was dann allerdings umso mehr für den Gegner galt. Die extrem kurze Vorbereitungszeit, dazu acht Neuzugänge aus aller Herren Länder - Friedrichshafen wirkte trotz des gelungenen Bundesligastarts (zwei Siege, 6:1 Sätze) wie ein gerade erst begonnenes Puzzle.