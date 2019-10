Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat am Dienstagabend sein Auftaktspiel in der Champions League gegen CN Atletic Barceloneta mit 8:11 (3:2, 1:4, 2:2, 2:3) verloren. In der Schwimmhalle Schöneberg unterlagen die Wasserfreunde gegen den Vorjahres-Vierten in der Champions League vor knapp 200 Zuschauern trotz eines guten Auftaktviertels.