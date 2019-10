Lange sah es so aus, als sei ein Sieg möglich - am Ende reichte es immerhin für den ersten Punktgewinn: Spandau 04 hat in der Hauptrunde der Champions League am Freitagabend bei Jadran Split 12:12 (5:4, 3:2, 3:4, 1:2) gespielt. Die Ausgangsposition in der Gruppe A verbessert sich damit für den deutschen Wasserball-Rekordmeister, der mit einer 8:11-Pleite gegen Barcelona in den europäischen Wettbewerb gestartet war, aber nur unwesentlich.