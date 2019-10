imago images / Camera 4 Audio: Inforadio | 08.10.2019 | Philipp Laberenz | Bild: imago images / Camera 4

Spandau 04 vor Champions League - Berlins Wasserballer schwimmen Spitzenteams nur hinterher

08.10.19 | 07:57 Uhr

Champions League in der Hauptstadt, Berlin gegen Barcelona. Träumchen. Die Wasserballer von Spandau 04 bringen seit Jahren die "Königsklasse" in die Hauptstadt. Zum Auftakt am Dienstagabend schaut gleich mal der spanische Meister vorbei. Von Philipp Laberenz



Wasserball taucht im Alphabet der Mannschaftssportarten ziemlich zum Schluss auf. Die Hünen in den knappen Badehosen schwimmen hierzulande recht weit unter dem Radar medialer Aufmerksamkeit. Und so einfach geht dann die Rechnung: geringere Attraktivität, weniger Geld. Dennoch schaffen die Wasserfreunde aus Spandau, wozu in der Sportstadt an der Spree keine andere Mannschaft dauerhaft in der Lage ist: Jahr für Jahr messen sie sich mit den besten Teams des Kontinents, Jahr für Jahr springen die besten Spieler Europas ins Wasser des sanierungsfälligen Schöneberger Hallenbads.

Die Bundesliga ist zu schwach

In der Champions League ist Berlin eine feste Station auf der Landkarte des internationalen Wasserballs - jedoch längst keine Größe mehr. Zwar haben die Wasserfreunde Spandau national wie international alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, ihre besten Zeiten aber liegen in der Vergangenheit. Die Bundesliga ist schlicht zu schwach, um sie für höhere Weihen vorzubereiten, mit Waspo Hannover gibt es nur einen Konkurrenten um die nationale Meisterschaft. Und in der Königsklasse schwimmen beide deutsche Mannschaften den Spitzenteams aus Südeuropa hinterher.

Die besten Jahre hinter sich

Der Vergleich mit den Spitzenteams ist für den deutschen Wasserball trotzdem wesentlich. "Ich bin der Auffassung, dass die Mannschaften von den Top-Spielern lernen können. Dementsprechend ist es so, dass auch die deutschen Spieler in der Champions League lernen können", sagt Bundestrainer Hagen Stamm kurz vor dem Training der Nationalmannschaft. "Für die Nationalmannschaft ist es Gold wert, wenn Spandau und Hannover international in 14 Spielen vertreten sind." Die deutschen Wasserballer haben ihre besten Tage hinter sich. Europameister werden andere. Bei den Olympischen Spielen waren sie zuletzt 2008 in Peking. Doch jetzt soll es langsam aufwärts gehen. Immerhin spielte die Nationalmannschaft wieder eine Weltmeisterschaft, vergangenen Sommer in Südkorea, davor fehlten die Deutschen Wasserballer zwei Mal beim globalen Nationenvergleich.

"Es gibt so viele Nationen auf Augenhöhe momentan. Deutschland war weit weg, jetzt sind wir wieder dran. Wir haben mit dem achten Platz bei der WM gezeigt, dass wir zu überraschenden Ergebnissen in der Lage sind und stärkere Nationen schlagen können", sagt Stamm, eine Ikone dieses Sports. Mit der deutschen Mannschaft wurde er zwei Mal Europameister, bei den Spielen in Los Angeles 1984 hole er Olympiabronze. "Wir waren sehr weit unten, aber jetzt sind auf einem guten Weg nach oben." Oben meint vor allem ein Ziel: Tokio 2020.

Die Top-Teams kommen aus dem Süden

Stamm sieht seine Mannschaft noch lange nicht da, wo er wieder hin will mit dem Deutschen Wasserball. Dazu soll die Champions League gerade den jungen deutschen Spielern die nötige Wettkampfhärte und Erfahrung bringen. "Es ist viel schwerer geworden durch die Konkurrenzsituation, durch die Förderung und auch durch die Medienwirksamkeit in den anderen Nationen." Auf den feuchten Fliesen des Schöneberger Schwimmpalastes sinniert er über die Dichte der Wasserballnationen entlang der Adriaküste. Montenegro, Kroatien, Serbien – Weltklasse mit dem 450 Gramm leichten Ball. Zu dieser zählen auch die Teams aus Griechenland, Ungarn, Spanien und Italien - alles Anwärter auf die Titel bei den Olympischen Spielen sowie bei Welt- und Europameisterschaften. Die Top-Teams dieser Länder machen auch den Sieg in der Champions League unter sich aus. Die Top-Spieler verdienen im Jahr in etwas so viel, wie die Wasserfreunde in den Etat der Männermannschaft stecken: Gehaltsschecks im fünfstelligen Bereich.

Das Geld ist ein Grund für den Vorsprung der Teams. Ein anderer: die Wertschätzung. "Da könnten wir einen Abend ein paar Bier trinken und ich könnte sehr viel dazu erzählen", sagt Stamm, der in Personalunion auch Präsident von Spandau 04 ist. Am Beckenrand begnügt er sich dann doch mit der Kurzversion: "Wasserball ist in den anderen Ländern ein Volksport. Es hat eine ganz andere Popularität, in jeden Hafenbecken hängt ein Wasserballtor."

Ziel Olympia

Auch Marco Stamm schließt daran an. "Bei uns ist das schwierig, jemanden zu überzeugen, anstatt sich mit Freunden zu treffen, jeden Abend in die Schwimmhalle zu kommen", sagt der Sohn von Hagen Stamm. "In anderen Ländern sehen die Kinder Wasserball im Fernsehen, haben Vorbilder und denken: 'Geil, das möchte ich auch erreichen.' Bei uns müssen sie sich irgendeinen Stream raussuchen." Um selbst nicht wieder in die Röhre zu schauen, soll es diesmal klappen mit der Qualifikation für Olympischen Spiele. "Dafür ist jedes internationale Spiel wichtig", sagt Marco Stamm. "Es ist wichtig, dass man immer auf Top-Niveau spielt. Jede Spielsituation kann die Quali entscheiden und das hat man dann schon in der Champions League auf Wettkampfniveau trainiert."