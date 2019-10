Die Frauen-Wasserballer der Wasserfreunde Spandau haben zum ersten Mal in ihrer Historie den Supercup gewonnen. Mit 20:11 besiegten sie am Donnerstagabend Bayer Uerdingen. Zuvor hatten die Männer der Spandauer ihr Supercup-Endspiel gegen WaSpo Hannover auf dramatische Weise verloren. Die Berliner unterlagen im 5-Meter-Werfen mit 20:21.

Das Prestigeduell in der Schöneberger Schwimmhalle startete rasant, bereits nach weniger als einer Minute gingen die Berliner, in der vergangenen Saison Meister, in Führung. Weil die Gäste aus Hannover - amtierender Pokalsieger - dagegen hielten, entwickelte sich vor rund 400 Zuschauern ein spannender und torreicher Schlagabtausch: 5:5, 4:4, 5:5, 2:2 - kein Team konnte auch nur ein Viertel der Partie für sich entscheiden.

Die Gäste aus Hannover führten Mitte des dritten Viertels bereits mit 12:9, aber die Wasserfreunde kämpften sich angeführt von ihrem Toptorschützen Marko Stamm zurück und mussten sich ihrerseits ärgern, weil sie erst 51 Sekunden vor Schluss den Ausgleich zum 16:16 kassierten. Damit ging es ins entscheidende 5-Meter-Schießen, in dem der Spandauer Mateo Cuk den entscheidenden Wurf vergab. So gewann Hannover das Spiel und den Supercup mit 21:20.