Der deutsche Wasserball-Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04 hat in der Wasserball-Champions-League am Dienstagabend eine deutliche Niederlage kassiert.



Am dritten Spieltag der Hauptrunde in der Gruppe A mussten sich die Berliner bei Jug Dubrovnik mit 7:12 geschlagen geben. Für Spandau war es in der diesjährigen Königsklassen-Saison die zweite Niederlage. Damit steht Spandau 04 mit einem Zähler punktgleich mit Jadran Split an vorletzter Position im Achterfeld.

Die Partie bei Jug Dubrovnik begann Spandau selbstbewusst. Die Gäste führten im ersten

Viertel mit 4:1. Auch in die Halbzeitpause gingen die Berliner mit einem Zwei-Tore-Vorsprung (6:4). Danach aber drehte Dubrovnik unter Regie des überragenden Loren Fatovic (6 Tore) auf. Bei den Spandauern von Trainer Petar Kovacevic ließen dagegen die Kräfte nach.



Am 8. November erwarten die Wasserfreunde dann Jadran Herceg Novi. Zuvor muss der Bundesliga-Spitzenreiter in der heimischen Liga am Samstag bei der SG Neukölln antreten.