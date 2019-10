Bild: imago images/Camera 4

League-of-Legends-WM in Berlin - eSport-Team G2 zieht bei Heimspiel ins Viertelfinale ein

20.10.19 | 12:10

Die Gruppenphase zu Hause in Berlin ist gemeistert - nun wartet das Viertelfinale in Madrid: Das eSport-Team G2 ist bei der Weltmeisterschaft im Fantasy-Strategiespiel League of Legends in die Playoffs eingezogen. Die europäische Mannschaft mit Sitz in der deutschen Hauptstadt landete beim Heimspiel in der Verti Music Hall in der Gruppe A auf dem zweiten Rang.

Mehr zum Thema imago images/Camera 4 League-of-Legends-WM in Berlin - Mit GrabbZ zum großen Ziel

Sechs Spiele, fünf Siege

Seit dem 12. Oktober treten an insgesamt acht Spieltagen die 16 besten LoL-Teams der Welt in Berlin an. Am Sonntag endet die Gruppenphase. G2 mit dem Headcoach Fabian "GrabbZ" Lohmann gilt in diesem Jahr als einer der WM-Mitfavoriten. Dem Team wird es zugetraut, die asiatische Dominanz zu brechen. Von den letzten sieben Titeln gingen fünf nach Südkorea - und je einer nach Taiwan und China. Dass das möglich ist, zeigten sie in den - stets ausverkauften - Spielen in der Verti Music Hall. Es wurde aber auch deutlich, dass sie sich noch steigern müssen. Zwar reichten fünf Siege aus sechs Spielen zu Platz zwei in Gruppe A und dem Viertelfinal-Einzug. Doch in der abschließenden Partie gegen das südkoreanischen Team Griffin - am Ende Erster der Gruppe - verlor G2 klar. Er habe schwerwiegende Fehler gesehen, twitterte danach Trainer GrabbZ, doch man habe nun eine Woche Zeit, sie auszuräumen. Dann beginnt das Viertelfinale.

Alle europäischen Teams weiter