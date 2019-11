Gerade so kommen die Berge in Berlin über 100 und in Brandenburg über 200 Meter. Das tut der Bergsteiger- und Kletterbegeisterung der Bewohner aber keinen Abbruch. Vor 150 Jahren wurde der Alpenverein Deutschland gegründet - und die Sektion Berlin.

Handelt es sich hier in der Region bei den meisten Erhebungen nicht sowieso meist um Müll- oder Schuttberge?

In Brandenburg ist das definitiv kein Müllberg. In Berlin sind die Rekordhalter allesamt Müllberge oder Schutthalden. Aber die Berge in Brandenburg rühren von der Eiszeit her. Die zählen somit für uns voll und ganz als Berge.



Und Sie wollen dann auch den jetzt höchsten Berg tatsächlich unbedingt von oben gesehen haben?



Schon. Da stellt sich ja die Frage, was man für sein Ego braucht. Es gibt ja beispielsweise weltweit hohe Berge oder Punkte, die den Namen Berlin tragen. Es war durchaus mein Ehrgeiz, dort überall gewesen zu sein. Das habe ich auch geschafft. Der höchste Punkt, der den Namen Berlin trägt, ist eine knapp 6.000 hohe Hütte am Aconcagua in Südamerika. Das Ding ist völlig verfallen. Es ist ein besonderes Gefühl, wenn man dann an der Stelle steht, wo der Name Berlins in die Höhe verpflanzt ist. Der höchste Gipfel, der Berlin heißt, liegt in Peru und damit auch in Südamerika. Er heißt Cerro Berlin und ist 5.046 Meter hoch. Den habe ich erst vor wenigen Wochen besteigen können.



Sind Sie denn gebürtiger Berliner?

Nein. Ich bin in Bonn am Rhein geboren. Doch ich fühle mich schon als Berliner, weil ich viel länger hier lebe als ich vorher in Bonn gelebt habe.