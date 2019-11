Bei den Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften im Schwimmen hat die Frankfurterin Sarah Köhler am Samstag einen Weltrekord aufgestellt. In der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark an der Landsberger Allee blieb Köhler über die 1.500 Meter Freistil 1,7 Sekunden unter der fünf Jahre alten Bestmarke. Nach 15:18,01 Minuten schlug die 25-Jährige Langstreckenspezialistin an und unterstrich damit ihre starke Form. Am Donnerstag hatte Köhler über die 800 Meter bereits den Deutschen Rekord gebrochen.