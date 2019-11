Basketball-Bundesligist Alba Berlin bleibt das Verletzungspech treu: Johannes Thiemann fällt bis auf weiteres mit einer Gehirnerschütterung aus. Der Center blieb beim 93:80-Sieg (46:34) am Dienstag gegen Roter Stern Belgrad nach zwei heftigen Zusammenstößen Ende des dritten Viertels zunächst auf dem Parkett liegen und schied kurz danach verletzt aus. Der Nationalspieler wurde noch in der Nacht in eine Klinik gebracht, am Mittwoch kam die Diagnose. Zudem brach bei Thiemann ein Schneidezahn ab.