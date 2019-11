Auch gegen den erfolgreichsten Klub des Kontinents kann Alba die Niederlagen-Serie in der Basketball Euroleague nicht stoppen. Vor über 10.000 Zuschauern unterlagen die Berliner am Freitag im WiZink-Center bei Real Madrid mit 71:85. Mit den Spanieren bekam das deutsche Team allerdings einen echten Brocken als Gegner - die Madrilenen holten 35 Mal den spanischen Meistertitel, zehn Mal triumphierten die Königlichen in der Europaliga.

Vor dem Spiel hatte Alba-Coach Aito Garcia Reneses noch gewarnt, dass sein Team konstanter spielen müsse als bei den jüngsten Niederlagen, um bei Real eine Chance zu haben. Diese Vorgabe hielten die Berliner aber nicht ein. Nach sechs Spielminuten zogen die Königlichen schon auf 13:2 davon - die Gäste ließen jede Aggressivität sowohl in der Offensive als auch in der Defensive vermissen. Real machte das Spiel, Alba lief ein bisschen mit und dauernd hinterher. Ein Monster-Block von Niels Giffey schien dann sein Team aufzuwecken - trotzdem lag Alba Berlin in Madrid nach dem ersten Viertel mit 14:28 hinten. Im zweiten Spielabschnitt kamen Martin Hermannsson und Johannes Thiemann zu ein paar Anschlusskörben, Peyton Siva versenkte darauf einen Dreier ganz sicher, die Anfangsnervosität hatte Alba abgelegt. Landry Nnoko eroberte sowohl unter dem eigenen als auch unterm fremden Korb immer wieder den Ball. Im Laufe des zweiten Viertels kam Alba auf acht Punkte heran. Makai Mason traf mit der Schlusssirene für drei und verkürzte damit den Abstand auf vier Punkte zum 42:38 nach der Hälfte des Spiels. Die Wechsel von Alba-Coach Aito hatten Wirkung gezeigt, 24:14 hatte sein Team den zweiten Durchgang für sich entschieden. "Am Anfang haben wir zu oft den Ball verloren, das wurde dann besser", sagte er in der Halbzeitpause.

Im dritten Viertel setzte Alba Berlin die Aufholjagd fort und konnte tatsächlich zum 48:48 ausgleichen. Die Gäste blieben dran, verpassten es aber mehrfach, in Führung zu gehen. Johannes Thiemann verwandelte dann in der 27. Minute zwei Freiwürfe zum 53:55 - Alba lag zum ersten Mal vorn, brachte es aber nicht fertig, die Führung auszubauen. Immer wieder führten Unkonzentriertheiten im Abschluss zu Fehlwürfen - dieses Schicksal ereilte auch die Hausherren. Allerdings konnten sich die Madrilenen in den Schlussminuten dann doch noch aufs Wesentliche konzentrieren und punkteten. Albas Lauf stotterte, Aitos Team verlor seinen Rhythmus und ermöglichte so dem Gegner einen 8-Punkte-Run. Real lag vor dem letzten Spielabschnitt wieder in Führung mit 64:56.

Die Gastgeber setzten im letzten Viertel ihr konsequentes Spiel fort. Alba hielt kaum noch mit den Königlichen mit, fiel wieder zurück und konnte keinen Anschluss mehr herstellen. Vom Berliner Center Landry Nnoko kamen seit dem zweiten Viertel keine Impulse mehr, in der Offensive fanden die Bälle nicht den Weg in den Korb. Und so verloren die Gäste ihr fünftes Euroleague-Spiel in Folge mit 71:85. Das sehr schwache erste Viertel konnten die Berliner auch nicht mit einem zwischenzeitlichen Lauf vergessen machen.