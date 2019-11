Berliner Bahnrad-Duo Reinhardt/Kluge Dritter in Gent

Sie wollten unbedingt auf das Podium - und haben es geschafft: Die Madison-Weltmeister Theo Reinhardt und Roger Kluge haben am Sonntag beim Sechstagerennen im belgischen Gent den dritten Platz belegt. Das Berliner Bahnrad-Duo beendete das Rennen hinter den Belgiern Kenny de Ketele/Robbe Ghys und Tosh van der Sande/Jasper De Buyst.

"Nach dem vierten Platz im Vorjahr wollten wir diesmal unbedingt auf das Podium", sagte Reinhardt. Für die Weltmeister von 2018 und 2019 war es das erste gemeinsame Rennen in diesem Winter. In zwei Wochen starten beide bei Weltcup in Hongkong zusammen.