Bild: imago images/Philippe Ruiz

Alba Berlin verliert 80:84 bei Bayern München - Müde gestrauchelt

10.11.19 | 17:15 Uhr

Mit Alba Berlin und Bayern München duellierten sich am Sonntag die beiden besten Mannschaften im deutschen Basketball. Auch wenn es für die Münchner besser ausging: Top-Niveau war bei keinem der Teams zu sehen.



Alba Berlin hat mit 80:84 beim FC Bayern München verloren, die erste Saisonniederlage kassiert und zugleich die Tabellenführung abgeben müssen. Von Standortbestimmung war im Vorfeld des Spitzenspiels in der Basketball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Alba Berlin die Rede - von beiden Seiten. Und auch Uli Hoeneß, scheidender Präsident des FC Bayern, sagte in der Halbzeitpause über die Zukunft der Basketball-Sparte seines Vereins: "Wir brauchen starke Konkurrenz."

Ausgeruhter Beginn

Dass er damit nicht die Albatrosse, sondern den Rest der Liga meinte, wurde auch auf dem Spielfeld recht schnell deutlich: Denn Alba startete gut in die Partie. Die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses verteidigte aufmerksam, war schnell und zielstrebig in ihren Tempo-Gegenstößen und konnte von Beginn an mit einer guten Dreierquote punkten. Die Gäste wirkten ausgeruhter, und das aus gutem Grund: Sowohl die Bayern als auch Alba waren unter der Woche zwar in der Euroleague gefordert, doch der eine Tag mehr Pause, den die Berliner auf der Habenseite hatten, schien zunächst ein echtes Faustpfand zu sein.



Zuspiel durch die Beine

22:16 stand es nach dem ersten Viertel zugunsten von Alba, trotz des kurzfristigen Ausfalls von Spielmacher Peyton Siva, und es wirkte, als sollte sich bewahrheiten, was Luke Sikma im Vorfeld der Partie sagte: "Wir wollen uns nicht zu viel um das andere Team kümmern." Die Berliner agierten, statt nur zu reagieren, und brachten ihre Art Basketball gekonnt durch.



Bayern hingegen agierte anfangs viel zu umständlich, fand erst allmählich seinen Spielfluß. Dafür dann mit umso mehr Nachdruck: allen voran Greg Monroe, der Starspieler des amtierenden Meisters, der vor der Saison aus der NBA gekommen war und zwischenzeitlich sogar Zuspiele durch die Beine der Gäste zu Stande brachte. Alba hatte in dieser Phase wenig entgegenzusetzen, wirkte schlagartig müde, so dass es nach 15 Spielminuten fast zwangsläufig zum 28:28-Ausgleich kam. Da nahm selbst Albas Auszeit-Allergiker Aito Garcia Reneses mal eine Pause.



Top-Teams ohne Top-Niveau

Es nützte wenig: Bayern ging mit 41:38 in die Halbzeit, in der Albas Johannes Thiemann gegenüber MagentaTV sagte: "Im zweiten Viertel kam die Müdigkeit." Und über Bayerns auffälligsten Akteur Monroe: "Er ist groß, er ist clever. Gegen ihn müssen wir schlauer verteidigen." Das allerdings gelang in der Folge kaum noch, auch, weil sich in der Folge eine Frage immer mehr in den Vordergrund stellte: Welches Team ist weniger müde? Bayern, lautete die Antwort in diesem Duell der beiden absoluten Top-Teams der Liga, von denen keines sein absolutes Top-Niveau erreichen sollte. 62:53 stand es nach dem dritten Viertel - ein Vorsprung, den die Heimmannschaft nicht mehr aus der Hand geben sollte. Alba mühte sich, holte die letzten Reserven aus dem Tank und kam 30 Sekunden vor Ende der Partie tatsächlich nochmals auf vier Punkte heran. Für die Wende reichte das allerdings nicht mehr, zu souverän spielten die Bayern ihren Stiefel und die Uhr herunter.



Immerhin: Die Chance auf Wiedergutmachung kommt schnell. Am Donnerstag (20 Uhr) tritt Alba in der Euroleague bei Panathinaikos Athen an, ehe es am Sonntag in der Liga nach Ludwigsburg geht (18 Uhr). Mal sehen, wie ausgeruht die Albatrosse dann durch die Halle fliegen. Sendung: 10.11.2019, rbbUM6, 18:15 Uhr