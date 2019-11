Premiere bei Alba Berlin: Der Basketball-Bundesligist bestreitet am 23. November in der Arena am Ostbahnhof einen gemeinsamen Heimspieltag mit dem Frauen-Team. Diese treffen zunächst auf Opladen (15 Uhr). Drei Stunden später messen sich die Herren mit den EWE Baskets Oldenburg. Das Ticket gilt für beide Spiele, wie der Verein am Dienstag mitteilte.