Alba Berlin ist fünf Tage nach dem überraschenden Erfolg in Athen der nächste Sieg in der Euroleague gelungen. Gegen Roter Stern Belgrad gewannen die Berliner am Dienstagabend zu Hause mit 92:80 (46:34). Beste Berliner Werfer waren Rokas Giedraitis mit 22

und Luke Sikma mit 18 Punkten.