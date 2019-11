Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft trifft in der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio auf anspruchsvolle Gegner. Das Team um Bundestrainer Henrik Rödl misst sich im Juni in einem von vier Qualifikationsturnieren zunächst mit Russland und Mexiko. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in der Schweiz.

In der zweiten Gruppe des Turniers in Split spielen Kroatien, Tunesien und Brasilien. Nur der Sieger des Events qualifiziert sich für Olympia. Für das deutsche Team ist das Qualifikationsturnier die letzte Chance auf ein Olympia-Ticket.