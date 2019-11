Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen mühsamen Auswärtssieg geholt. Am Dienstagabend gewannen die Albatrosse bei den Baskets Bonn nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit 90:87 (35:41). Alba bleibt damit in der Spitzengruppe der Liga. Vor 4.560 Zuschauern waren Marcus Eriksson mit 24 und Niels Giffey mit 15 Punkten beste Berliner Werfer.