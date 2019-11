Angeln ist schon lange nicht mehr nur eine Freizeitbeschäftigung der Generation Ü60. Vom ehemals verstaubten Image hat sich Angeln zum Sport und Lifestyle in allen Altersklassen entwickelt. Darüber wollen Frieder Rößler und Eric Mickan reden. Mit den Stars der Szene aber auch den leidenschaftlichen Hobbyanglern aus der Region. Passionierte Angler und die, die es noch werden wollen, sollen Tipps von den Profis bekommen und ihre eigenen Vorlieben vorstellen. In der ersten Folge besuchen Rößler und Mickan Daniel Andriani, Turnier-Angler, Blogger und Mitgründer des Onlineshops hechtundbarsch.de, und gehen mit zwei Freizeitanglern an der Havel in Potsdam auf die Jagd nach Barschen.