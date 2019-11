Nach der Premiere in Berlin in diesem Jahr soll das Multisportevent "Die Finals" 2020 in der Metropolregion Rhein-Ruhr ausgetragen werden. Für das darauf folgende Jahr will sich erneut Berlin bewerben. Man arbeite daran, die "Die Finals" 2021 wieder in die Sportmetropole Berlin zu holen, "auch unter Einbeziehung der Leichtathletik", sagte Thomas Härtel, Präsident des Landessportbundes am Freitag in Berlin.