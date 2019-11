Der 1. FC Union Berlin erlebt nicht nur sportlich einen anhaltenden Aufschwung. Auch wirtschaftlich vermeldete der Bundesliga-Aufsteiger Rekordzahlen.

In der erfolgreichen Zweitliga-Saison 2018/19 verzeichneten die Köpenicker Einnahmen von 54,7 Millionen Euro. Dem stehen Ausgaben von 54,4 Millionen Euro gegenüber - das sind rund zehn Millionen Euro mehr als in der Spielzeit zuvor. Diese Zahlen gab das Vereinspräsidium auf der Mitgliederversammlung am Mittwoch in der Verti-Music-Hall bekannt.