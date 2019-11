Füchse starten erfolgreich in EHF-Pokal

"Seitdem ich in Berlin angekommen bin, habe ich schon vier bis fünf Kilo verloren. Für mich hat sich viel verändert. Einfach weil sich mein Lebensstil in Deutschland gewandelt hat", verteidigt Milosavljev lachend seinen Körperbau. Für Füchse-Trainer Velimir Petkovic war das Gewicht seines neuen Keepers ohnehin nie ein Thema. "Ich habe von Anfang an gesagt, dass es mich nur interessiert, wie viele Bälle er hält", erklärt der 63-Jährige.

Auch Handball-Kenner werden die Gewichtsdiskussion um Dejan Milosavljev höchstens amüsiert verfolgt haben. So bewies der Serbe bereits bei seinem alten Verein RK Vardar Skopje seine außergewöhnlichen Qualitäten. Mit den Nordmazedoniern gewann er 2019 die nationale Meisterschaft und die Champions League. Milosavljev selbst wurde für seine Leistungen mit einer Berufung in das All-Star-Team der Königsklasse belohnt.