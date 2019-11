Bislang gibt es in Deutschland keine Bogensporthalle, die den internationalen Anforderungen genügt.

Der Deutsche Schützenbund (DSB) kann sich auf eine neue Bogensporthalle freuen. Wie der DSB am Montag in einer Mitteilung bekanntgab, sagte der Deutsche Bundestag eine Unterstützung von zwei Millionen Euro für das Bauprojekt zu.

"Das ist eine hervorragende Nachricht für den DSB, aber vor allem für die Weiterentwicklung des Bogensports in Deutschland. Diese 70 Meter Bogensporthalle ist dringend notwendig, um unsere Spitzenathleten auch in der kalten Jahreszeit optimal in Deutschland trainieren zu lassen", zeigte sich DSB-Präsident Hans-Heinrich von Schönfels zufrieden. Vor allem der Berliner Bundeskader soll die Halle nutzen, aber auch die Nachwuchssportler sollen profitieren.

"Ziel ist es, dass im Zuge der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris die neue Bogensporthalle genutzt werden kann", umschreibt DSB-Bundesgeschäftsführer Jörg Brokamp seine terminliche Wunschvorstellung. Neben dem Bund übernimmt vor allem das Land Berlin die Kosten für die Halle.