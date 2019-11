Am Freitag ist die Abstimmung für Berlins beste Sportlerinnen und Sportler gestartet. Bis zum 1. Dezember kann im Internet [championsberlin.de ] die beste Sportlerin, der besten Sportler, die beste Mannschaft und der beste Trainer des Jahres aus der Hauptstadt gewählt werden.

Bei den Männern dürfen sich unter anderem Baseballprofi Max Kepler und Turner Lukas Dauser Hoffnung auf die Auszeichnung machen.

Bei den Trainern gehört Union-Coach Urs Fischer zu den Favoriten, der mit seiner Mannschaft den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga schaffte. Sein Team ist auch in der Kategorie "Mannschaft des Jahres" nominiert.

Neben den schon zur Wahl stehenden Athletinnen und Athleten können auf der Plattform außerdem weitere Sportlerinnen und Sportler vorgeschlagen werden. Nach der Abstimmung werden - in Kombination mit dem Urteil einer Expertenjury - in einer Gala am 14. Dezember Berlins beste Athletinnen und Athleten gekürt.