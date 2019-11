Die Eisbären Berlin haben zwei Tage nach der 3:7-Niederlage in Mannheim am Sonntag in heimischer Halle die Augsburger Panther besiegt. Vor 11.423 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof feierten sie beim 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) den siebten Sieg im achten Heimspiel der Saison.