Große habe in einer Mail von Sportdirektor Matthias Kulik davon erfahren, dass er nicht mehr zum Betreuerstab gehöre, teilte er dem rbb am Dienstagabend mit. "Ich habe in einem ZDF-Interview ganz klar gesagt, was ich machen würde, wenn ich Präsident werden würde. Wenn das als verbandsschädigende Aussage dargestellt wird, muss man das klären. Im Moment schadet sich der Verband glaube ich selber. Wir brauchen Leute, die was machen, wirklich was verändern wollen", so Große.

"Ich freue mich, gerade gelesen zu haben, dass die anderen beiden verbliebenen Vorstände bereit für Gespräche sind", so Große weiter.