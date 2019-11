Michelle Uhrig die 1.500 Meter bei den deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften in Inzell gewonnen. Die 23-Jährige aus Berlin setzte sich am Sonntag in 1:59,35 Minuten vor Mitfavoritin Roxanne Dufter aus Inzell (1:59,50) durch. Bereits am Vortag wurde sie Erste auf 1.000 Metern.

Für die Polizeimeisterin der Bundespolizei und Olympia-Teilnehmerin 2018 ist das Titel-Double der bisher größte Erfolg ihrer Karriere.