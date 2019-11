Das Arbeitsverhältnis sei durch Kündigung beendet worden, teilte OSP-Leiter Harry Bähr der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit. Der Trainer soll mutmaßlich in den Blutdoping-Skandal um den Erfurter Sportarzt Mark S. verwickelt sein.

Im Mai wurde bekannt, dass gegen den 35 Jahre alten Erfurter Olympia-Teilnehmer ein Verfahren vor dem Deutschen Sportschiedsgericht wegen möglichen Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen eingeleitet wurde.

Lehmann-Dolle nahm 2006, 2010 und 2014 an Olympischen Winterspielen teil und erreichte in der Teamverfolgung in Turin 2006 mit Rang sieben seine beste Platzierung. Nach der Karriere hatte der Thüringer am Olympiastützpunkt Berlin als Nachwuchstrainer gearbeitet, ehe er zunächst suspendiert und nun entlassen wurde.

Sendung: 13.11.2019, rbbUM6, 18:15 Uhr