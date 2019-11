Ex-Union-Coach Jens Keller wird Trainer in Nürnberg

Der frühere Union-Coach Jens Keller übernimmt das Traineramt bei Zweitligist 1. FC Nürnberg. Der 48-Jährige, der am Mittwoch offiziell vorgestellt werden soll, wird beim Club Nachfolger des in der vergangenen Woche entlassenen Damir Canadi.

Keller hatte zur Saison 2016/2017 den damaligen Zweitligisten Union Berlin übernommen und die Eisernen auf einen starken vierten Platz geführt. In der folgenden Saison wurde Keller nach drei sieglosen Spielen in Folge vom Verein beurlaubt. Zu diesem Zeitpunkt stand der 1. FC Union in der Tabelle auf Rang vier und hatte drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Seine Entlassung hatte vor allem bei den Fans für viel Unverständnis gesorgt. Unter seinem Nachfolger Andre Hofschneider stürzten die Berliner in der Tabelle ab und schafften nur mit Mühe den Klassenerhalt.